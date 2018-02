By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市府鼓勵民眾慶祝農曆新年活動之餘,最好登記緊急短訊提示,確保可以玩得放心。

舊金山緊急事務管理局鼓勵民眾發短訊去888-777,內容輸入LUNARSF,就可以在舊金山收到與過年相關活動的緊急短訊提示。

當局提醒民眾,在慶節期間注意安全,如發現異常活動,請打911報警,在人多地方與朋友設定好集合地點,以及時刻留意四周,另外又叫人不要違法放煙花。

查看更多安全貼士,請瀏覽:http://sanfranciscopolice.org/article/sfpd-safety-tips-lunar-new-year-festivities-18-022

