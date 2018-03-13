舊金山太平洋孕育中心儀器出故障 冷凍卵子胚胎或受損

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【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山太平洋孕育中心月初因為儀器故障，數千個冷凍卵子和胚胎可能受破壞，中心已致函通知受影響約500人。

再有生殖醫學中心因為儀器故障，令冷凍卵子和胚胎可能受損，這次出事的是舊金山太平洋孕育中心。

中心的專家本月4日在例行巡查時，發現其中一個冷藏裝置的液態氮水平非常低，他隨即重新注滿出問題的裝置，並將胚胎轉放到另一個裝置，可能受影響的冷藏卵子和胚胎數以千計，中心已致函通知受影響的約500人。

有熟悉家庭和生育相關法例的律師聲稱，有收到受影響人士求助，但認為提訟不容易。

Wald Law Group合夥人Deborah Wald說：”爭訟不易，因為很難證明損害，我會建議受影響者積極研究保留生育能力的途徑，面對萬一胚胎受損。”

無獨有偶，俄亥俄州克里夫蘭大學醫院的生殖醫學中心，早前爆出的類似個案也發生在同一天，該處的儀器故障令多達2,000個冷藏卵子和胚胎受損，目前已有兩宗針對中心提出的訴訟。

對於兩宗個案在同一天發生，德州的生殖醫學中心實驗室總監認為，事件純屬巧合，但相信事件令業界就這次的出問題，進一步改善備用和警報系統。

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