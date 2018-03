舊金山太平洋孕育中心儀器出故障 冷凍卵子胚胎或受損

By

【KTSF 游瑋珊報導】

舊金山太平洋孕育中心月初因為儀器故障,數千個冷凍卵子和胚胎可能受破壞,中心已致函通知受影響約500人。

再有生殖醫學中心因為儀器故障,令冷凍卵子和胚胎可能受損,這次出事的是舊金山太平洋孕育中心。

中心的專家本月4日在例行巡查時,發現其中一個冷藏裝置的液態氮水平非常低,他隨即重新注滿出問題的裝置,並將胚胎轉放到另一個裝置,可能受影響的冷藏卵子和胚胎數以千計,中心已致函通知受影響的約500人。

有熟悉家庭和生育相關法例的律師聲稱,有收到受影響人士求助,但認為提訟不容易。

Wald Law Group合夥人Deborah Wald說:”爭訟不易,因為很難證明損害,我會建議受影響者積極研究保留生育能力的途徑,面對萬一胚胎受損。”

無獨有偶,俄亥俄州克里夫蘭大學醫院的生殖醫學中心,早前爆出的類似個案也發生在同一天,該處的儀器故障令多達2,000個冷藏卵子和胚胎受損,目前已有兩宗針對中心提出的訴訟。

對於兩宗個案在同一天發生,德州的生殖醫學中心實驗室總監認為,事件純屬巧合,但相信事件令業界就這次的出問題,進一步改善備用和警報系統。

