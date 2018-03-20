新法案促州府撥款2.5億 加固Embarcadero海堤（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

加州眾議員邱信福提出撥款2.5億元修建Embarcadero海堤，為未來遇上水位上漲或地震等天災時做好防洪準備。

Embarcadero沿岸海堤大約3英里長，由漁人碼頭延伸至Mission Creek，目的是保護沿岸街道和捷運隧道，免受水浸影響。

現時見到的海堤是在1879年建成，邱信福擔心，一旦遇上地震或者海水上漲，海堤可能承受不了而損毀，引發水災。

邱信福說：”我們很幸運海堤仍然健在，因為它當時在建在劣質土地上，當時工程師並不知道怎樣固定其基礎預防地震。”

舊金山市長Mark Farrell說：”這個海堤非常重要，不止對今天的舊金山，而是對未來舊金山都要盡全力，確保海堤持久堅固。”

邱信福提出的AB2578議案，計劃從州府撥款2.5億元，資助海堤修建工程，而要完全修建，Embarcadero海堤的所需資金高達50億元。

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