新法案促州府撥款2.5億 加固Embarcadero海堤（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

加州眾議員邱信福提出撥款2.5億元修建Embarcadero海堤,為未來遇上水位上漲或地震等天災時做好防洪準備。

Embarcadero沿岸海堤大約3英里長,由漁人碼頭延伸至Mission Creek,目的是保護沿岸街道和捷運隧道,免受水浸影響。

現時見到的海堤是在1879年建成,邱信福擔心,一旦遇上地震或者海水上漲,海堤可能承受不了而損毀,引發水災。

邱信福說:”我們很幸運海堤仍然健在,因為它當時在建在劣質土地上,當時工程師並不知道怎樣固定其基礎預防地震。”

舊金山市長Mark Farrell說:”這個海堤非常重要,不止對今天的舊金山,而是對未來舊金山都要盡全力,確保海堤持久堅固。”

邱信福提出的AB2578議案,計劃從州府撥款2.5億元,資助海堤修建工程,而要完全修建,Embarcadero海堤的所需資金高達50億元。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。