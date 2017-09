By

【KTSF 歐志洲報導】

在兩年前起訴矽谷創投公司性別歧視敗訴的鮑康如,將本身的心路歷程寫書,週二開始發售。

在名為”Reset” 的傳記中,鮑康如透露,她起訴創投公司KPCB的審訊,令她懊惱和心碎,但是她相信矽谷科技業也因此朝正確方向改進。

她表示,雖然敗訴,之後卻看到許多女性創辦人提出她們受到的性騷擾,特別是從男性投資人中。

鮑康如當時指控公司歧視她,刻意不邀請她出席公司宴會,沒有給她升職,而在她投訴之後開除她。

鮑康如也透露,審訊進行時,很多人不相信她的故事,審訊時她每晚只睡兩到4個小時,女兒敏感病發入院時,也必須等到審訊後才能到醫院。

她也認為自己流產,也和審訊前面對的壓力有關。

