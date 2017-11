By

南灣聖荷西上個週末有一群青少年,在12小時內連環犯罪,涉及持械劫車甚至搶劫,共有11人被捕。

聖荷西警方拘捕11名青少年,年齡介乎11歲到17歲之間。

警方表示,他們涉及劫車,並毆打一名婦女,還有三宗與警方的高速追逐,其中部分劫案更涉及使用槍械。

警方正在調查這批年輕人是否跟上週五晚到上週六的多宗持械搶劫案和入屋行竊案有關。

警方表示,事件有至少15名聖荷西居民受害,但相信還有更多受害者。

這群青少年被捕後,一度被拘禁在Santa Clara縣青少年監獄,涉及的罪名包括搶劫、劫車、魯莽駕駛以及拒捕等,由於疑犯都未成年,多數已經陸續獲釋。

