選舉專輯：優先選擇投票方式是甚麼

【KTSF 黃恩光報導】

今年6月5號選舉,舊金山選民將會選出新的市長,並表決多項重要的選舉提案,舊金山市長選舉會採用優先選擇投票方式(ranked choice voting),選民用這種投票方法,最容易犯的錯誤是什麼?

6月5號選舉日,舊金山選民會在8名候選人之中選出新的市長,市參議會第8區,包括Castro、Noe Valley和Glen Park區也有3名候選人競逐市參事的席位,選民會使用優先選擇投票的方法,選出心目中第一選擇、第二選擇和第三選擇的候選人。

舊金山選務處選民資訊組李懿莊說:”如何做呢?在一張選票上面,各候選人的名字,在選票上重複出現三次,在三個直欄裡,選民投票時在每一個欄目裡,選擇他們想投的候選人,每一欄選一個,而且要選不同的候選人,不可以說,我很喜歡這個候選人,我就選他三次。”

舊金山2004年就開始實施優先選擇投票,而選民常犯的錯誤是什麼呢?

舊金山選務處外展經理Jill Fox說:”選民謹記在每一欄選出不同的候選人,你的選擇只會算一次,最重要是選不同的候選人,最常見的錯誤就是選民在所有欄目選同一個候選人,應該在每一欄選不同的人。”

如果在選票上面寫錯了,想改正,應該怎樣做呢?

李懿莊說:”如果不小心填錯選票,你可以聯繫我們,保留原來的選票,我們可以換一張你,千萬不要打個交叉,然後選另外一個。”

若選民在選票上打交叉,然後再選擇,選票便會作廢,另外選務處亦不鼓勵大家在選票上使用塗改液。

大家如果有任何疑問,可致電選務處中文熱線:(415) 554 4367查詢。

舊金山將於5月7號開始讓選民提早投票,位於市府大樓地庫的選務處會設置投票站讓選民投票。

