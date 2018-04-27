選舉專輯：優先選擇投票方式是甚麼

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【KTSF 黃恩光報導】

今年6月5號選舉，舊金山選民將會選出新的市長，並表決多項重要的選舉提案，舊金山市長選舉會採用優先選擇投票方式（ranked choice voting），選民用這種投票方法，最容易犯的錯誤是什麼？

6月5號選舉日，舊金山選民會在8名候選人之中選出新的市長，市參議會第8區，包括Castro、Noe Valley和Glen Park區也有3名候選人競逐市參事的席位，選民會使用優先選擇投票的方法，選出心目中第一選擇、第二選擇和第三選擇的候選人。

舊金山選務處選民資訊組李懿莊說：”如何做呢？在一張選票上面，各候選人的名字，在選票上重複出現三次，在三個直欄裡，選民投票時在每一個欄目裡，選擇他們想投的候選人，每一欄選一個，而且要選不同的候選人，不可以說，我很喜歡這個候選人，我就選他三次。”

舊金山2004年就開始實施優先選擇投票，而選民常犯的錯誤是什麼呢？

舊金山選務處外展經理Jill Fox說：”選民謹記在每一欄選出不同的候選人，你的選擇只會算一次，最重要是選不同的候選人，最常見的錯誤就是選民在所有欄目選同一個候選人，應該在每一欄選不同的人。”

如果在選票上面寫錯了，想改正，應該怎樣做呢？

李懿莊說：”如果不小心填錯選票，你可以聯繫我們，保留原來的選票，我們可以換一張你，千萬不要打個交叉，然後選另外一個。”

若選民在選票上打交叉，然後再選擇，選票便會作廢，另外選務處亦不鼓勵大家在選票上使用塗改液。

大家如果有任何疑問，可致電選務處中文熱線：(415) 554 4367查詢。

舊金山將於5月7號開始讓選民提早投票，位於市府大樓地庫的選務處會設置投票站讓選民投票。

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