【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara市議會在7月投票通過贊成一項徵收大麻營業稅的提案,放在11月的選票。

Santa Clara市議員以6比0無異議通過,將徵收商用大麻營業稅放在11月選票。

目前該市還不能購買娛樂用大麻,市府官員還在對娛樂用大麻銷售等相關規定做最後定奪,但希望從事大麻零售和種植的商家企業做好被徵稅的準備。

M提案將徵收10%的營業稅,以及每平方英呎25元的種植稅,這項徵稅預計每年為Santa Clara市帶來超過200萬的稅收,將用在警消911應急,避免裁減警消人員,以及修路及維護社區中心。

對大麻徵收的營業稅,灣區各城市不同,柏克萊最低,只有2.5%,最高的是Hayward市,對大麻企業徵收15%的營業稅。

