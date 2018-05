選舉專題：加州71號提案（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

近年越來越多人郵寄投票,上一次的大選,加州就有58%的選民以郵寄方式投票,如此大量的郵寄選票,未必能全部在選舉日當日收到並清點完畢,今年的加州71提案建議,延遲法案的生效日期,讓各縣的選務處有更多時間點票。

71號提案建議修改獲投票通過的加州提案的生效日期,現有的法律規定,在選舉投票時,無論是否所有選票都已經清點完畢,等待結果的提案只要得到選民大比數投票通過後,就可以在翌日生效。

而提案則建議推遲生效日期,改為在州務卿對法案投票結果認證,並發表公告後5天內、即是選舉日後43天內生效。

州政府立法分析辦公室指,大部分情況下在選舉日結束時,提案的投票結果就已經出爐,但州內的每個縣通常需要幾週才能清點完多達數百萬張,在選舉日來不及清點的選票和郵寄選票。

近年來越來越多人郵寄投票,2016年11月的大選,加州就有800萬人,相等於58%的選民,以郵寄方式投票。

在今年6月的選舉中,灣區的San Mateo縣與Napa縣將減少數百個小型投票站,改為設置幾個大型投票站,同時為縣內所有居民發放郵寄選票,有專家預計郵寄投票的選民人數將上升。

