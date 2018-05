選舉專題：加州70號提案（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

加州空氣資源管理局監管溫室氣體的來源與排放情況,並監督Cap and Trade法例的實施,這個法例要求各公司需要碳排放就必須買配額,而70號提案則提議將出售配額的收入,放入新設立的基金內,同時提高撥款的門檻。

70號提案建議從2024年起,州府空氣資源管理局籌得的所有配額拍賣收入與銷售額,都將投入新增加的”溫室氣體減排儲備基金”內(Greenhouse Gas Reduction Reserve Fund)。

法例要求從基金中撥款資助的項目,是為了幫助農民減排、購買或升級節能設施、改善空氣質量、支持低碳或無碳的社區與交通工具,以及增加森林、公園等自然資源。

不過要從這個基金中撥款的話,法案建議要得到州參眾兩會超過3分之的票數支持才可以,而不是目前所採用的簡單多數票提高撥款門檻,意味兩院民主黨籍議員以後將更難通過他們所支持的撥款項目。

例如加州的高鐵項目,目前由州政府的溫室氣體 減排基金資助,民主黨籍的州長布朗支持高鐵項目,但這項目在州議會內得不到許多共和黨籍議員支持。

3月初,項目總監透露,高鐵項目估計比原計劃還需要至少130億元才能完成,媒體分析指出,如果70號提案獲得通過,項目將更難尋求撥款。

