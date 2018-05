By

【KTSF 陳令楠報導】

加州政府去年通過增收汽油稅維修州內的道路,並資助改善交通系統的項目,在6月份的選舉中,選民可以投票表決是否進一步對這些稅收的使用加以限制。

去年州議會通過增加汽油稅,和在汽車登記時新增一項交通費,所得到的額外收入用於改善市政街道、橋樑與高速公路的路面狀況,以及改善公共交通。

69號提案建議明確限制這兩筆額外收入,只可以用在交通項目上,禁止州政府將這些錢用來支付州府發行的交通運輸債券。

灣區捷運(BART)、金門大橋管理局、北灣SMART鐵路都贊成此提案。

而南加州則有城市不贊成這項提案,以農業畜牧業為主的城市Brawley,市議會有議員表示,不少市民對早前州政府增加汽油稅已經很反感,汽油稅已經對這個以農業為主的城市造成很大衝擊。

69號提案只要獲得過半票數支持便可通過。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。