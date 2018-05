選舉專題：加州68號提案（視頻）

By

今年6月的選舉有5項加州提案交由選民投票,從2002年起,加州選民共通過3項提倡維護自然資源的提案,發行共155億元債券,而在6月的選舉上,選民將決定州政府是否為進一步維護自然資源,再發行40億元債券。

68號提案建議州政府發行40億元債券,資助州內、包括灣區的公園發展與保護項目、環保、水資源維護,以及洪水防治項目等。

中半島休憩用地信託組織高級經理Jennifer Koepcke說:”68號提案將會提供資金,讓我們得以改善本地公園,保護我們的水域、森林,甚至是我們的農田,讓這些自然資源能持續增添灣區的生命力。”

州政府立法分析辦公室指,目前加州需要支830億元與基建相關的債券與利息,所以,提案的反對者認為,這項提案會增州政府的債務負擔,讓以後幾代人支付這筆款項。

Howard Jarvis納稅人協會主席Jon Coupal說:”我們反對州政府為了諸多事項而負債,加州已經負債累累,我們的觀點是,最好能在不負債的情況下,撥款維護公園與水資源。”

到目前為止,本提案獲得的政治獻金是所有提案中最多,多個環境保護組織合共捐獻超過388萬以支持本提案。

如果在6月獲得過半數選民投票支持,提案便會通過,並會即時生效。

