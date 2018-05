選舉專題：奧克蘭D提案加地稅改善圖書館服務（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

6月選舉中,東灣奧克蘭市民將就一項增加地稅來改善圖書館服務的提案表決。

奧克蘭有17間公共圖書館,除了提供借書服務之外,圖書館內也備有電腦和其他閱讀娛樂設施,也是一些學生放學後可以做功課的安全地方。

近年來開支的增加和撥款的減少,促使許多圖書分館每星期只開5天,奧克蘭圖書館在本財政年,預料會有400萬的赤字。

D提案建議增加地稅,獨立房屋每年75元,公寓大約51元,期限是20年,年長低收入人士和極低收入人士可以申請豁免。

提案每年額外帶來的1,000萬元收入,只能用在改善圖書館服務,例如延長圖書館開放時間、改善設施、增加書籍和增加給予兒童到成年人的特別項目。

阿拉米達縣議員陳煥英說:”奧克蘭落後於其他鄰近城市,在提供的服務上、給找工作的人、想要學習更多科技知識的孩童,對需要圖書館服務的孩童和青少年來說,這是非常重要的。”

反對D提案的人士則表示,選民在2004年通過的Q提案,同樣也是增加地稅來資助圖書館服務,在2024年才到期,如果今年的D提案通過,從今年到2024年的6年地稅單中,將有兩個資助圖書館的稅收項目。

另外,提案也允許市府每年按照通膨需要增加地稅的數額,而目前的地稅單,也已經有超過20個項目。

反對提案的藥房業主黃文正說:”我覺得這些稅如果用得對,不用浪費在其他項目上,而花在應用的地方,就可以加稅,但是我不希望他們加稅而用在其他地方,就不會幫助到那些讀書的人。”

D提案需要超過3分之2選民支持才可通過。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。