選舉專輯：加州初選提早投票週一開始（視頻）

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【KTSF 陳令楠報導】

6月5號的加州初選，提早投票於週一開始。

今年6月的選舉，舊金山會舉行市長補選，將會採用優先選擇投票的方式，選票上與投票機上都貼著指引，供選民參考。

選務處發言人表示，在優先計票的欄中，得票至少50%加一票的候選人將會勝出，那一票將會定勝負。

舊金山選務處發言人李懿莊（Catherine Lee）說：”所以經常說選民要投票，隨時就是你投下決定性的一票。”

選務處已經向市民寄出選民資訊手冊，上面有各提案與候選人資料，中文版的手冊將在本週寄出，週一則會寄出28.5萬多份郵寄選票，選民可以上選務處網站，查詢郵寄選票的寄送狀況。

選務處向本台透露，今年的投票站新採用了帶有數字的標記板，選民只要按照指示，遵循順序，就可以完成投票。

這次選舉，舊金山選務處在全市設置了583個投票站，但今次人手較緊張。

舊金山選務處主任John Arntz說：”這次選舉與以往不同的是，在6月初選時來票站工作的高中生都需要考期末試，而且他們的學期在選舉前後結束，又有畢業典禮，所以今年有較少的高中生來票站工作。”

選務處亦表示，目前還需要700幾名投票站工作人員，其中還需要至少250名會說中文的工作人員，有興趣的民眾可前往市府大樓選務處辦公室報名。

在面試過後，報名的人士還要上一個培訓課程。

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