選舉專輯：加州初選提早投票週一開始（視頻）

By

【KTSF 陳令楠報導】

6月5號的加州初選,提早投票於週一開始。

今年6月的選舉,舊金山會舉行市長補選,將會採用優先選擇投票的方式,選票上與投票機上都貼著指引,供選民參考。

選務處發言人表示,在優先計票的欄中,得票至少50%加一票的候選人將會勝出,那一票將會定勝負。

舊金山選務處發言人李懿莊(Catherine Lee)說:”所以經常說選民要投票,隨時就是你投下決定性的一票。”

選務處已經向市民寄出選民資訊手冊,上面有各提案與候選人資料,中文版的手冊將在本週寄出,週一則會寄出28.5萬多份郵寄選票,選民可以上選務處網站,查詢郵寄選票的寄送狀況。

選務處向本台透露,今年的投票站新採用了帶有數字的標記板,選民只要按照指示,遵循順序,就可以完成投票。

這次選舉,舊金山選務處在全市設置了583個投票站,但今次人手較緊張。

舊金山選務處主任John Arntz說:”這次選舉與以往不同的是,在6月初選時來票站工作的高中生都需要考期末試,而且他們的學期在選舉前後結束,又有畢業典禮,所以今年有較少的高中生來票站工作。”

選務處亦表示,目前還需要700幾名投票站工作人員,其中還需要至少250名會說中文的工作人員,有興趣的民眾可前往市府大樓選務處辦公室報名。

在面試過後,報名的人士還要上一個培訓課程。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。