選舉專題：加州3號供水發債提案（視頻）

今年11月5日的選舉,加州選民將投票決定是否授權州府發行88.7億元的公債,來投入飲用水安全 以及跟水相關的建設,加州先前經歷多年的乾旱,有關水資源設施以及飲用水安全問題,一直受到加州居民的關注。

加州3號提案全名為”2018年加州安全水源,供給建設、水運輸、生態 和棲息地保護與重建法案”,建議選民授權發行88.77億元加州公債,投入跟水有關的建設,包括約30億元用於飲用水安全和水質計劃;近29億元用於改善水源與漁業生態;9.4億元用於保護棲息地;約8.5億元用於改善水的運輸系統;約6.8億元用於地下水可持續發展;還有約4.7億用在維修水壩等。

該提案讓弱勢社區有建設的優先權,並要求一些計劃必須從非加州資源取得配對的撥款。

加州3號提號內容指出,加州經常發生乾旱,但高科技業、 農業及都會經濟都需要依賴穩定以及高品質的供水,這項提案透過改善供水系統設施,可以確保加州的經濟和環境不受缺水的影響,確保長期的供水穩定。

支持3號提案的陣營在網上成立了11月水公債網站,The November Water Bond表示,該提案由保育、農業、水 以及環境正義等廣泛多元的組織共同背書支持,是公民自發的提案,可以讓個別水用戶、環境、農業受惠。

支持者認為,該提案是個均衡的水公債提案,可以改善加州每一個地區的水源供給,並提供加州所需要的可持久性用水的未來。

不過提案也出現反對聲浪,Central Solano Citizen /Taxpayer Group向選務單位提交的反對意見指出,今年6月也有跟水相關的提案,自從1996年以來,已經有8個提案同意撥款投入跟水有關的議題,總金額超過290億元,但至今並沒有讓加州更多的水可用,也沒有一分錢用在興建新的水壩。

加州Sierra Club也表態反對該提案,認為3號提案是用財政上不負責任的做法。來解決加州的水問題。並質疑該公債提案誰能獲得最大利益,有”pay-to-play”金錢交換之嫌。

該組織抨擊,有很多利益群體參與撰寫這項提案,但這些資助提案的特殊利益團體,可以從提案得到更大的獲利,提案並且加入許多浪費的項目,以吸引可以從中獲利的投資人支持提案,但最終則是由加州納稅人買單。

反對陣營主張,涉及這些高額的水建設,最好透過立法程序,以公開透明的方式討論。

至於在財政影響方面,根據加州官方財務分析指出,這項88.7億的公債,40年產生的利息大約是84億美元,意味著包括支出與利息費用,州府將為3號提案花費近173億元。

