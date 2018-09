選舉專題：加州2號提案建議發債建房助露宿者（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

加州2號提案將讓選民表決是否允許從富裕階層額外徵收的稅款,用在發行公債建房屋,以解決無家可歸問題。

加州選民在2004年表決通過63號提案,對個人超過100萬收入的部分徵收1%的稅,用在加州的精神病項目上,63號提案通過至今,州府收取了74億。

州府去年通過議案,要從該項稅款當中每年撥款1.4億元用來發行20億的公債,為需要精神服務的人提供住所,以免他們成為無家可歸者。

議案雖然通過,但是因為一些機構提出訴訟,議案仍在等待法庭裁定而無法落實。

2號提案的目的,就是希望63號提案所取到的稅收,用在和精神健康有關的住屋項目上。

由於63號提案是由加州選民表決通過的,加州憲法規定,要就這類提案做修改,就必須重新提交給選民決定。

加州目前有超過134,000人無家可歸,每年有數百人死在街頭,2號提案授權的20億公債,將用來建2萬個住房單位。

支持2號提案的人士表示,這類住所可以讓這些有精神問題的人,比較容易取得所需的服務。

反對2號提案的人士則表示,面對聯邦撥款減少,63號提案取得的稅收,應該只用在精神健康項目上,以確保最需要的病人能夠取得他們所需要的服務,而這類特別為精神病人而建的住房,也可能因為社區反對而無法建成。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。