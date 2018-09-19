選舉專題：加州1號提案建議發行住屋公債（視頻）

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【KTSF 歐志洲的報導】

加州1號提案將讓選民表決是否發行40億公債，來支付住屋項目，其中包括為退伍軍人提供房屋貸款。

加州1號提案授權州府發行40億的公債在住屋項目，和協助退伍軍人購屋，這包括10億元用於稱為CalVet 的房貸計劃，可以幫助退伍軍人購買房子、農地和流動房屋等。

15億元用於多代家庭住屋計劃（Multifamily Housing Program），在計劃下，要是出租的住宅是提供給收入低於中位收入60%的家庭的話，個人或機構可以在計劃下貸款來興建、裝修、保存這些住宅。

1.5億元為地方政府提供貸款，在主要交通樞紐附近興建住屋項目；3億元用在改善在人口較稠密地點周圍的基礎設施；1.5億元在購屋協助計劃為中低收入人士提供貸款；3億元用來資助或貸款興建農民住屋；3億元給資助地方政府在保存可負擔房屋的項目；另外3億元資助個人買房子的貸款。

加州民主黨眾議員丁右立（Phil Ting）說：”任何能助人購房或住房的計劃，都是我們應做的，我們有房屋危機，房租在短時間內增加一倍、兩倍，市民在灣區住不起，甚至包括洛杉磯，所以我們要確保人居有屋，要有更多的房屋，唯一方法是多建房屋。”

加州憲法規定，如要發行超過30萬的公債，就必須由選民表決。

支持這項提案的人士表示，提案能夠幫助更多加州人士買得起房子，並能夠在發展項目中，製造13萬個就業機會，和給加州經濟注入234億元 。

反對提案的人士則表示，有其他比發行公債更有效的方法，並也探討為什麼在加州建房子的費用，會比別的州高出許多。

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