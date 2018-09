選舉專題：加州1號提案建議發行住屋公債（視頻）

By

【KTSF 歐志洲的報導】

加州1號提案將讓選民表決是否發行40億公債,來支付住屋項目,其中包括為退伍軍人提供房屋貸款。

加州1號提案授權州府發行40億的公債在住屋項目,和協助退伍軍人購屋,這包括10億元用於稱為CalVet 的房貸計劃,可以幫助退伍軍人購買房子、農地和流動房屋等。

15億元用於多代家庭住屋計劃(Multifamily Housing Program),在計劃下,要是出租的住宅是提供給收入低於中位收入60%的家庭的話,個人或機構可以在計劃下貸款來興建、裝修、保存這些住宅。

1.5億元為地方政府提供貸款,在主要交通樞紐附近興建住屋項目;3億元用在改善在人口較稠密地點周圍的基礎設施;1.5億元在購屋協助計劃為中低收入人士提供貸款;3億元用來資助或貸款興建農民住屋;3億元給資助地方政府在保存可負擔房屋的項目;另外3億元資助個人買房子的貸款。

加州民主黨眾議員丁右立(Phil Ting)說:”任何能助人購房或住房的計劃,都是我們應做的,我們有房屋危機,房租在短時間內增加一倍、兩倍,市民在灣區住不起,甚至包括洛杉磯,所以我們要確保人居有屋,要有更多的房屋,唯一方法是多建房屋。”

加州憲法規定,如要發行超過30萬的公債,就必須由選民表決。

支持這項提案的人士表示,提案能夠幫助更多加州人士買得起房子,並能夠在發展項目中,製造13萬個就業機會,和給加州經濟注入234億元 。

反對提案的人士則表示,有其他比發行公債更有效的方法,並也探討為什麼在加州建房子的費用,會比別的州高出許多。

