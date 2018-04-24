租客團體發起提案推翻加州Costa Hawkins租務法（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

維護租客權益的組織以及民選官員週二向州務卿辦事處提交簽名，發起11月選舉提案運動，要求推翻目前加州一項法例，以擴大租務管制的範圍。

在東灣奧克蘭、加州首府沙加緬度，以及南加州洛杉磯週二都有集會活動，要求透過公投廢除Costa Hawkins租務法。

這項1995年開始實施的法例，禁止地方政府對1995年2月之後建成的住宅實行租務管制，對於已實施租管的城市，以舊金山為例，1979年之後落成的住宅，也不可以受租管限制。

州法例還准許業主在住客搬出之後，再次租出空置物業時，大幅提高租金至市價水平。

法例主要是為保護實行租管城市的業主，而維護租客權益的人士曾嘗試要求州議會立法廢除Costa Hawkins租務法，但不成功，所以他們現在發起公投，並表示已收集到50多萬個簽名，要求將名為可負擔房屋的提案動議，列入今年11月選舉，由選民表決。

奧克蘭市議員Rebecca Kaplan說：”人們被逼走，成為無家可歸，我們的社區流失老師和護士，還有其他重要的勞工，今天我們提交簽名，要把提案放進今年11月選舉，推翻這項妨礙地方政府保護住客的州法例。”

灣區房屋價格和租金近年不斷飆升，在奧克蘭一個有兩睡房的單位，平均月租3,100元，租客表示難以負擔貴租。

而反對擴大租管的人士指出，這樣做只會令發展商減少興建房屋，令業主不願意把房子租出去，令房屋供應更加短缺。

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