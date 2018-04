租客團體發起提案推翻加州Costa Hawkins租務法（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

維護租客權益的組織以及民選官員週二向州務卿辦事處提交簽名,發起11月選舉提案運動,要求推翻目前加州一項法例,以擴大租務管制的範圍。

在東灣奧克蘭、加州首府沙加緬度,以及南加州洛杉磯週二都有集會活動,要求透過公投廢除Costa Hawkins租務法。

這項1995年開始實施的法例,禁止地方政府對1995年2月之後建成的住宅實行租務管制,對於已實施租管的城市,以舊金山為例,1979年之後落成的住宅,也不可以受租管限制。

州法例還准許業主在住客搬出之後,再次租出空置物業時,大幅提高租金至市價水平。

法例主要是為保護實行租管城市的業主,而維護租客權益的人士曾嘗試要求州議會立法廢除Costa Hawkins租務法,但不成功,所以他們現在發起公投,並表示已收集到50多萬個簽名,要求將名為可負擔房屋的提案動議,列入今年11月選舉,由選民表決。

奧克蘭市議員Rebecca Kaplan說:”人們被逼走,成為無家可歸,我們的社區流失老師和護士,還有其他重要的勞工,今天我們提交簽名,要把提案放進今年11月選舉,推翻這項妨礙地方政府保護住客的州法例。”

灣區房屋價格和租金近年不斷飆升,在奧克蘭一個有兩睡房的單位,平均月租3,100元,租客表示難以負擔貴租。

而反對擴大租管的人士指出,這樣做只會令發展商減少興建房屋,令業主不願意把房子租出去,令房屋供應更加短缺。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。