【KTSF】

賓夕法尼亞州一名88歲老婦早前被一名男子硬闖入屋,後者更意圖強姦她,幸好她臨急智生,報稱她是愛滋病帶菌者,成功嚇退色魔。

Helen Reynolds接受WPVI電視台採訪時稱,事發於2月17日,該名男子強闖她的公寓單位,拿起她的錢包搶走40元,再意圖強姦她。

這時,她對該名男子說,她丈夫死於愛滋病,她自己也是帶菌者,男子聞言立即逃走,目前仍未落網。

上月在Chester縣,當地也有一名72歲老婦被綑綁在衣帽間,4天後才被人發現,涉嫌在案中襲擊和打劫該名老婦的17歲少年已被捕兼落案起訴。

