灣區一名73歲老婦週三清晨乘坐灣區捷運(BART)列車時,無緣無故被一名男子用腳踢向頭部,受傷送院治療。

事發於清晨4時35分左右,老婦報稱當時乘坐Richmond線的列車,在列車駛至San Leandro站和Coliseum站之間時,她突然被一名男子用腳踢中頭部。

老婦報稱曾短暫失去知覺,頭部也遭割傷,需要送院治療。

這次襲擊事故是無緣無故發生,警方稍後尋回23歲懷疑涉案男子Wilbert Winchester,警方拘捕他時,需要出動手槍制服他。

疑犯涉嫌用致命武器襲擊他人,目前仍被扣查。

