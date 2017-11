舊金山婆婆疑高買被店主罰款 私刑懲罰是否違法（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

近日華人社區流傳一段短片,拍攝到一名婆婆疑似在舊金山華埠一間店舖中偷竊,人贓並獲後,被店舖東主當場罰款,片段流出後引起社區熱議,究竟這種”私自處罰”有無違法呢?

在微信圈廣泛流傳的片段顯示,一名婆婆在衣服口袋中拿出500元交給店主,婆婆手一邊震,一邊數錢。

一名男子告訴婆婆”罰款500元”,以及”你不怕,你要為自己做的事負責”,近日有觀眾聯絡本台指,案發時一名婆婆涉嫌偷竊,店主要求婆婆交罰款,而婆婆最後交錢後離去。

片段流出後,在華裔社區引起熱烈的討論,有人替交罰款的人抱不平,亦有人指,華埠偷竊的情況太嚴重,是應該要嚴懲。

舊金山居民Tony說:”我們有很多人看過片段後都很氣憤,首先這個店的老闆實在是違法了,店主有什麼問題可以報警,或者通過法庭,他私下不可以執行私刑懲罰任何一個人。”

在舊金山華埠Stockton街多間店舖都貼上字句,警告人偷竊會被罰錢,有店主指,這些字句純粹是阻嚇作用,不會真正的罰款,亦有店主指,知道私下罰款的行為是違法,如果有人偷竊,只會要求小偷交回贜物,或者是付款買偷走的貨物。

蔘茸店東主鍾紹元說:”應該不會罰款,最好是報警,如果你罰他錢,有時法律的事我們不太明白,報警拘捕他就行了。”

不過另有華埠商戶支持罰款的做法,他們表示,華埠偷竊的情況太嚴重,一日發生很多宗,亦有店舖試過一星期被偷走3包飽魚,而且偷水果、蔬菜等這些連鎖碎的貨品,根本是無辦法計算損失。

商戶指就算報警,警方數小時後才到,到時人都已經走了,根本無法幫助商戶。

就著居民的爭議,警方表示,這種私下收罰款的行為是違法的,罰款一旦由店主提出,就算小偷同意,警方亦是不接受。

舊金山中央警局警長葉培恩說:”這亦是不能的,我們不能阻止他們私人協議,但無人能逼人去接受這個協議,店主不能逼人交罰款,只有法庭可以。”

葉培恩表示,如果店主向小偷收罰款,以不報警作為交換條件,店主亦已經犯罪。

葉培恩說:”如果店主強逼小偷交罰款,店主可能犯上盜竊罪,如果小偷不付罰款,就不能離開,這可能是禁錮罪。”

警方補充,希望商戶多信任警方,將這些罪行交給警方處理。

警方指,如果小偷偷走的貨物價值在950元以下,是屬於輕罪,小偷是不需要被扣留,但並不會白白放走他,警員會向小偷開罰單,然後訂出一個上庭的日期,由法官判罰。

