舊金山婆婆疑高買被店主罰款 私刑懲罰是否違法（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

近日華人社區流傳一段短片，拍攝到一名婆婆疑似在舊金山華埠一間店舖中偷竊，人贓並獲後，被店舖東主當場罰款，片段流出後引起社區熱議，究竟這種”私自處罰”有無違法呢？

在微信圈廣泛流傳的片段顯示，一名婆婆在衣服口袋中拿出500元交給店主，婆婆手一邊震，一邊數錢。

一名男子告訴婆婆”罰款500元”，以及”你不怕，你要為自己做的事負責”，近日有觀眾聯絡本台指，案發時一名婆婆涉嫌偷竊，店主要求婆婆交罰款，而婆婆最後交錢後離去。

片段流出後，在華裔社區引起熱烈的討論，有人替交罰款的人抱不平，亦有人指，華埠偷竊的情況太嚴重，是應該要嚴懲。

舊金山居民Tony說：”我們有很多人看過片段後都很氣憤，首先這個店的老闆實在是違法了，店主有什麼問題可以報警，或者通過法庭，他私下不可以執行私刑懲罰任何一個人。”

在舊金山華埠Stockton街多間店舖都貼上字句，警告人偷竊會被罰錢，有店主指，這些字句純粹是阻嚇作用，不會真正的罰款，亦有店主指，知道私下罰款的行為是違法，如果有人偷竊，只會要求小偷交回贜物，或者是付款買偷走的貨物。

蔘茸店東主鍾紹元說：”應該不會罰款，最好是報警，如果你罰他錢，有時法律的事我們不太明白，報警拘捕他就行了。”

不過另有華埠商戶支持罰款的做法，他們表示，華埠偷竊的情況太嚴重，一日發生很多宗，亦有店舖試過一星期被偷走3包飽魚，而且偷水果、蔬菜等這些連鎖碎的貨品，根本是無辦法計算損失。

商戶指就算報警，警方數小時後才到，到時人都已經走了，根本無法幫助商戶。

就著居民的爭議，警方表示，這種私下收罰款的行為是違法的，罰款一旦由店主提出，就算小偷同意，警方亦是不接受。

舊金山中央警局警長葉培恩說：”這亦是不能的，我們不能阻止他們私人協議，但無人能逼人去接受這個協議，店主不能逼人交罰款，只有法庭可以。”

葉培恩表示，如果店主向小偷收罰款，以不報警作為交換條件，店主亦已經犯罪。

葉培恩說：”如果店主強逼小偷交罰款，店主可能犯上盜竊罪，如果小偷不付罰款，就不能離開，這可能是禁錮罪。”

警方補充，希望商戶多信任警方，將這些罪行交給警方處理。

警方指，如果小偷偷走的貨物價值在950元以下，是屬於輕罪，小偷是不需要被扣留，但並不會白白放走他，警員會向小偷開罰單，然後訂出一個上庭的日期，由法官判罰。

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