【KTSF 黃恩光報導】

舊金山列治文區上週四發生致命交通意外,一名七旬華裔女長者被車撞死。

女長者當天中午時分在Geary大道夾7大街被車撞倒,警方表示,女傷者最初並沒有生命危險跡象,可是在醫院接受治療期間,傷重不治死亡。

法醫官證實死者是78歲舊金山居民Pui Yee,事件中暫時沒有人被捕,警方正在調查案件。

