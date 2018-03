By

【KTSF】

舊金山280公路週一傍晚發生多車連環相撞意外,一名華裔老婦傷重不治。

事發於傍晚6時左右,地點在Geneva大街架空路段附近的南行線。

至少有一輛汽車載有多人,受重傷的84歲華裔老婦Xiu Zhou,在送往Zuckerberg舊金山總醫院搶救後不治,她生前居住在Daly City。

