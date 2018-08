By

【KTSF 游瑋珊報導】

南灣Santa Clara縣近日有騙徒鑑於一些長者不清楚樓市走勢,於是提出以遠低於市價購入長者的房產,縣地檢呼籲公眾提高警覺。

縣地檢表示,近日有長者舉報,指即使沒打算賣樓,但仍收到郵件,當中寄件人提出想購入他們的房產,並強調不涉及經紀和審查,業主不需要付佣金,可賺得更多。

地檢處指騙徒就是瞄準那些不清楚樓市走向的人士和長者,地檢提醒公眾樓市熾熱,要注意賣樓後,另尋寓所的住屋成本可能比預期高,也要考慮賣樓涉及的稅項。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。