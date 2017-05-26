華裔長者義工鄧慶之獲舊金山市參事會表揚（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

5月是亞太裔傳統月，舊金山每名市參事早前各自挑選並表揚一名亞太裔市民，其中一名是91歲的華裔長者，他有什麼過人之處呢？

一如往常，今年91歲的鄧慶之一早從Mission區的家出發，8時半就會到達華埠的社區住客聯會，準備每個星期三舉行的例會。

會議10時才開始，但鄧慶之就馬不停蹄準備，幫忙貼上告示，又帶領會員唱歌，這首會歌由鄧慶之作曲填詞，他表示，歌詞正正是他的心聲。

這份義工一做就是16年，當年加入住客聯會，鄧慶之表示，是為了得到更多申請老人屋的資訊。

鄧慶之說：”都是想有間老人屋，後來得到老人屋，更加要做義工，因為還有很多人沒有得到老人屋。”

除了會務，過去十幾年，所有大大小小，為華人爭取權益，發表華人社區意見的示威集會，鄧慶之從不缺席，他認為，只要有一顆助人的心，年齡絕對不應該是障礙。

鄧慶之說：”我不辛苦，走十幾個街口，嗌口號，我一樣會做，我覺得開心，真的開心，我其實總是覺得，幫人就快樂，快樂身體就會好，這是真的。”

所謂施比受更有福，鄧慶之雖然已經91歲，但為了華人社區，他從未停步，他在他住的老人屋組織住客會，因為懂得簡單英文，他更成為住客與管理一方之間的橋樑，互相通報大厦中的大小事務。

而每個星期六，鄧慶之另有特別任務。

鄧慶之說：”有個101歲，有個103歲，我每個星期六，送報紙給他們，拿上777建民中心的大厦，派給老人家，因為他們行動不便。”

鄧慶之認為，助人是平常事，不是什麼驚天動地的大事。

不過他做的這些”小恩小惠”，點滴累積起來，就引起市參事的關注，並在這個月頒獎表揚他的貢獻，對於獲獎，鄧慶之反而覺得心中有愧。

鄧慶之說：”無想過獲獎，我一直都是做義工，無特別，我覺得我們還是做得不夠，過去其實做得很少，以後要繼續努力，更加要做好，幫人還是幫得不夠，單單是我們住客會，你想想，有很多窮苦住客。”

鄧慶之與太太有4個兒子9個孫，原本可以停下來，享受天倫細味人生，不過鄧慶之表示永不言退。

鄧慶之說：”我沒有想過退休，要繼續做下去，做到最後。”

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