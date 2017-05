華裔長者義工鄧慶之獲舊金山市參事會表揚（視頻）

By

5月是亞太裔傳統月,舊金山每名市參事早前各自挑選並表揚一名亞太裔市民,其中一名是91歲的華裔長者,他有什麼過人之處呢?

一如往常,今年91歲的鄧慶之一早從Mission區的家出發,8時半就會到達華埠的社區住客聯會,準備每個星期三舉行的例會。

會議10時才開始,但鄧慶之就馬不停蹄準備,幫忙貼上告示,又帶領會員唱歌,這首會歌由鄧慶之作曲填詞,他表示,歌詞正正是他的心聲。

這份義工一做就是16年,當年加入住客聯會,鄧慶之表示,是為了得到更多申請老人屋的資訊。

鄧慶之說:”都是想有間老人屋,後來得到老人屋,更加要做義工,因為還有很多人沒有得到老人屋。”

除了會務,過去十幾年,所有大大小小,為華人爭取權益,發表華人社區意見的示威集會,鄧慶之從不缺席,他認為,只要有一顆助人的心,年齡絕對不應該是障礙。

鄧慶之說:”我不辛苦,走十幾個街口,嗌口號,我一樣會做,我覺得開心,真的開心,我其實總是覺得,幫人就快樂,快樂身體就會好,這是真的。”

所謂施比受更有福,鄧慶之雖然已經91歲,但為了華人社區,他從未停步,他在他住的老人屋組織住客會,因為懂得簡單英文,他更成為住客與管理一方之間的橋樑,互相通報大厦中的大小事務。

而每個星期六,鄧慶之另有特別任務。

鄧慶之說:”有個101歲,有個103歲,我每個星期六,送報紙給他們,拿上777建民中心的大厦,派給老人家,因為他們行動不便。”

鄧慶之認為,助人是平常事,不是什麼驚天動地的大事。

不過他做的這些”小恩小惠”,點滴累積起來,就引起市參事的關注,並在這個月頒獎表揚他的貢獻,對於獲獎,鄧慶之反而覺得心中有愧。

鄧慶之說:”無想過獲獎,我一直都是做義工,無特別,我覺得我們還是做得不夠,過去其實做得很少,以後要繼續努力,更加要做好,幫人還是幫得不夠,單單是我們住客會,你想想,有很多窮苦住客。”

鄧慶之與太太有4個兒子9個孫,原本可以停下來,享受天倫細味人生,不過鄧慶之表示永不言退。

鄧慶之說:”我沒有想過退休,要繼續做下去,做到最後。”

