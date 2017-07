By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠都板街一間禮品店,週日發生襲擊案,最後在警民合作之下,成功將疑犯緝拿歸案。

警方表示,事發在星期日下午約3時半,一名中年白人男子進入華埠都板街700號路段的新北京禮品店搗亂。

不願上鏡的華裔男店主表示,該名白人男子不是初犯,約三星期前曾經騷擾過都板街上的另一間店舖。

為免造成更大的混亂,男店主於是嘗試請該白人男子離開,不過男子即時反抗,用手打店主的後腦兩下。

店主表示,雙方事前並沒有身體接觸,對於突然被打覺得很無奈。

期間店主更見到白人男子手持一把刀,為求自保,店主拿起一枝價值7.99元的木棍打該男子,男子最後將刀放低離開店舖。

附近的店舖職員目睹事發經過,於是報警求助。

一名剛剛在附近執勤的警員,其後將該白人男子拘捕,而被打的店主指自己無受傷,店裏亦無損失。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。