舊金山非裔漢涉多次入屋行劫 華裔長者述遇劫經過（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

2014年,舊金山5名住在華埠的華裔長者,在3個月內先後遇劫,警方拘捕一名疑犯,案件仍在審理中,其中一名受害人現身說法。

現年60歲的被告German Woods,被控在2014年4月至7月間,打劫、入屋行劫及虐老共17項控罪。

今年92歲的劉美容獨居在華埠Clay街一個散房單位,在2014年5月20日,Woods被錄像拍到進入劉美容所住的大廈,而她當日就遇劫。

劉美容說:”他跟著我入屋,我怎麼知道跟著我入屋,他就鎖我的門,掩著我的口就搜我身,拿了我的錢包,拿了我錢包後又去搜我的袋,我有3張20元,我給他,他就走了。”

劉美容所住的大廈雖然要用鑰匙開門才能進入 ,但是大門打開後,其他人亦很容易尾隨住客進入大廈。

控方指,Woods針對不懂英語的亞裔長者犯案,而劉美容剛好符合Woods的條件。

在事件中,劉美容一共被犯人搶去80多元,最後在女兒的協助下報警。

劉美容指,錢財事少,直到現在每次外出都提心吊膽,仍會擔心遇到該名劫匪。

除了劉美容,控方指 Woods亦先後在華埠及日本埠行劫,多名華裔及日裔的長者,而警方在2014年7月將Woods拘捕。

控辯雙方已完成結案陳詞,劉美容早前亦有出庭作供,並認出Woods是打劫她的人,陪審團將於本星期三開始退庭商議。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。