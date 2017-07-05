舊金山非裔漢涉多次入屋行劫 華裔長者述遇劫經過（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

2014年，舊金山5名住在華埠的華裔長者，在3個月內先後遇劫，警方拘捕一名疑犯，案件仍在審理中，其中一名受害人現身說法。

現年60歲的被告German Woods，被控在2014年4月至7月間，打劫、入屋行劫及虐老共17項控罪。

今年92歲的劉美容獨居在華埠Clay街一個散房單位，在2014年5月20日，Woods被錄像拍到進入劉美容所住的大廈，而她當日就遇劫。

劉美容說：”他跟著我入屋，我怎麼知道跟著我入屋，他就鎖我的門，掩著我的口就搜我身，拿了我的錢包，拿了我錢包後又去搜我的袋，我有3張20元，我給他，他就走了。”

劉美容所住的大廈雖然要用鑰匙開門才能進入 ，但是大門打開後，其他人亦很容易尾隨住客進入大廈。

控方指，Woods針對不懂英語的亞裔長者犯案，而劉美容剛好符合Woods的條件。

在事件中，劉美容一共被犯人搶去80多元，最後在女兒的協助下報警。

劉美容指，錢財事少，直到現在每次外出都提心吊膽，仍會擔心遇到該名劫匪。

除了劉美容，控方指 Woods亦先後在華埠及日本埠行劫，多名華裔及日裔的長者，而警方在2014年7月將Woods拘捕。

控辯雙方已完成結案陳詞，劉美容早前亦有出庭作供，並認出Woods是打劫她的人，陪審團將於本星期三開始退庭商議。

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