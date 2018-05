By

【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣地檢處表示,最近有人假扮公用事業機構的職員,找機會進入長者的家裡偷竊,地檢處表示,賊人很懂得如何分散受害人的注意力,試過把釘在地上的夾萬整個搬走。

地檢處指出,騙徒通常對受害人表示,需要入屋查看賬單或檢查設備,騙徒有可能叫事主到廚房或後院打開水龍頭,假裝要檢查水管有沒有問題。

當事主照著做時,另一名匪徒就會趁機進入屋裡偷東西,匪徒有時候也會表示,可以為事主修理汽車、屋頂或者住宅外面的車道。

當局提醒居民,公用事業機構如果要派人去你的家會一早預約,如果事態緊急,警察或消防員陪同職員上門,公用事業機構的人員會佩戴證件和穿制服,汽車上會有該機構的標記。

如果大家覺得上門的人可疑,應該打911報警。

