一名82歲老翁週三傍晚在舊金山漁人碼頭被一輛汽車撞倒,目前重傷危殆。

事發於傍晚6時55分左右,警方接報指有一輛汽車在 North Point街夾Mason街撞倒一名路人。

被撞的老翁當時正在Mason街步行,期間被汽車撞上,目前已送院救治,有生命危險。

