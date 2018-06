By

一名八旬長者在舊金山北岸區被一名疑似賊人撞倒,搶救3天後最終傷重不治。

警方表示,上週四下午約4點10分,一名賊人在爆竊華埠西北面一間商店後逃跑,期間將一名85歲長者撞倒,致使他受傷倒在地上。

傷者送院治療,最終因情況嚴重,於週日死亡。

警方已於事發當日拘捕31歲的疑犯,警方稱他可能是在逃跑過程中不小心撞倒死者,並非蓄意謀殺。

但警方發言人稱,暫時未知涉案疑犯是否仍被拘押,如果他已保釋外出,警方將要以涉嫌觸犯謀殺罪將他重新拘押。

