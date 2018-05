By

【KTSF】

東灣Union City週三早上有一名70歲老翁被一列美鐵(Amtrak)火車撞死,他被撞時,正推出購物手推車橫過路軌。

事發於早上8時45分,地點在H街夾Railroad大街的路口。

老翁居住在Union City,被撞後送院搶救不治。

有目擊者稱,事發時路軌的安全橫欄已降下,火車也有響號,老翁當時剛踏上路軌,接著被火車撞上。

涉事的火車編號為525號,當時載有112名乘客和4名機組人員,目的地是聖荷西,沒有乘客受傷。

