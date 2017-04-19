華婦舊金山華埠買菜無故遇襲 後腦腫起大塊（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名華裔婦人週一在舊金山華埠買菜時無故被人襲擊，事主的女兒向本台透露，她媽媽的後腦位置腫起一大塊。

警方表示，案件週一早上約11時發生，66歲的華裔女事主與丈夫一如往常去到華埠Stockton街及Pacific街交界一間店舖買菜。

當她與丈夫離開店舖時，一名男子突然從後襲擊女事主，不太懂英文的丈夫方寸大亂，隨即致電在附近工作的女兒，尋求協助。

事主女兒接受電話訪問時說：”當時她（媽媽）已經不知道被打到哪裏，是完全暈倒，失去了知覺，整個人跌在地上，她的臉是黑的，神智不清。”

事主女兒透露，襲擊者施襲後，是施施然步行離去，她爸爸當時隱約見到襲擊者的樣貌，是一個身型較矮小，滿臉鬍鬚的男人，而且穿著整齊，不像是露宿者，不是非洲裔、白人及華裔，而警方的報告就指，襲擊者是一名拉美裔男子。

在案發現場附近賣菜的工人都表示，當時現場人頭湧湧，事主受傷後才知道有事發生。

在案發地點的路口，每天都人來人往，平時有不少市民來到這裏買菜及散步，案發時亦有很多人圍觀，事主一家則呼籲，如有目擊者見到當時的情況，請向警方挺身而出。

事主女兒說：”幫手捉到這個人，為我們取回公道，無辜被人打，這次是我們不幸，下一次可能輪到其他人。”

事主女兒指，希望媽媽可以留院觀察，但舊金山總醫院週一為她掃描腦部後，發現沒有異常，就容許事主回家休養。

不過事主後腦腫起一大塊，與成年人手掌的大小相約，週二清晨時，事主突然又暈又嘔，於是再到醫院求診。

事主女兒說：”覺得很驚訝，竟然在華埠那麼多人的地方，治安那麼亂，為什麼呢？是否無人管無人理。”

事主女兒表示，感謝當時有一名年輕女子代為報警，警方指案發旁的店舖沒有裝攝錄機，有最新消息會聯絡事主一家。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。