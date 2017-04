華婦舊金山華埠買菜無故遇襲 後腦腫起大塊（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名華裔婦人週一在舊金山華埠買菜時無故被人襲擊,事主的女兒向本台透露,她媽媽的後腦位置腫起一大塊。

警方表示,案件週一早上約11時發生,66歲的華裔女事主與丈夫一如往常去到華埠Stockton街及Pacific街交界一間店舖買菜。

當她與丈夫離開店舖時,一名男子突然從後襲擊女事主,不太懂英文的丈夫方寸大亂,隨即致電在附近工作的女兒,尋求協助。

事主女兒接受電話訪問時說:”當時她(媽媽)已經不知道被打到哪裏,是完全暈倒,失去了知覺,整個人跌在地上,她的臉是黑的,神智不清。”

事主女兒透露,襲擊者施襲後,是施施然步行離去,她爸爸當時隱約見到襲擊者的樣貌,是一個身型較矮小,滿臉鬍鬚的男人,而且穿著整齊,不像是露宿者,不是非洲裔、白人及華裔,而警方的報告就指,襲擊者是一名拉美裔男子。

在案發現場附近賣菜的工人都表示,當時現場人頭湧湧,事主受傷後才知道有事發生。

在案發地點的路口,每天都人來人往,平時有不少市民來到這裏買菜及散步,案發時亦有很多人圍觀,事主一家則呼籲,如有目擊者見到當時的情況,請向警方挺身而出。

事主女兒說:”幫手捉到這個人,為我們取回公道,無辜被人打,這次是我們不幸,下一次可能輪到其他人。”

事主女兒指,希望媽媽可以留院觀察,但舊金山總醫院週一為她掃描腦部後,發現沒有異常,就容許事主回家休養。

不過事主後腦腫起一大塊,與成年人手掌的大小相約,週二清晨時,事主突然又暈又嘔,於是再到醫院求診。

事主女兒說:”覺得很驚訝,竟然在華埠那麼多人的地方,治安那麼亂,為什麼呢?是否無人管無人理。”

事主女兒表示,感謝當時有一名年輕女子代為報警,警方指案發旁的店舖沒有裝攝錄機,有最新消息會聯絡事主一家。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。