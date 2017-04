中國各地長者付費到鳥巢聚集誤墮騙局（視頻）

【i-CABLE】

北京鳥巢、即是為了2008年奧運興建的國家體育場,一直都是一個旅遊點,近日經常都見到一批來全國各地的伯伯和大媽聯群結隊出沒,他們就不是普通遊客,來到不是拍照留念,他們神神秘秘,只是在等待,原來他們墮入一個以慈善為名的騙局,以為支付了10元(人民幣)去鳥巢參加慈善活動,找到接頭人,就可以取得5萬元(人民幣),就算是公安已經拘捕一名詐騙集團的首腦,但長者們都不相信自己受騙,繼續在等待。

在北京奧林匹克公園的門口,這數天遊客比平時多數倍,當中很多都是上年紀的人士,但他們沒有興趣觀光,反而是三五成群,他們都從湖北、昆明等地千里迢迢來到,目的只是等。

這麼神秘,到底有甚麼秘密呢?可以騙到那麼多公公婆婆,只需要建立一個微信群,近日有人建立一個稱為「慈善富民」的群組,然後發佈信息,稱只要交10元手續費,就可以去北京的鳥巢參加一個慈善活動,拿5萬元現金善款。

公園周圍都貼滿告示,亦多了公安巡邏,北京市公安局已發了聲明,說明這是一個騙局,但來到的人仍然堅信不疑,不相信活動是騙人的。

公安部早數天已聯同各地執法部門,在天津等地搗破一個名為「慈善富民總部」的組織,拘捕了31人,懷疑他們在全國策劃今次行騙事件,但公安相信未來數天仍然會有受騙的長者來北京。

