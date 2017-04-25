中國各地長者付費到鳥巢聚集誤墮騙局（視頻）

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北京鳥巢、即是為了2008年奧運興建的國家體育場，一直都是一個旅遊點，近日經常都見到一批來全國各地的伯伯和大媽聯群結隊出沒，他們就不是普通遊客，來到不是拍照留念，他們神神秘秘，只是在等待，原來他們墮入一個以慈善為名的騙局，以為支付了10元（人民幣）去鳥巢參加慈善活動，找到接頭人，就可以取得5萬元（人民幣），就算是公安已經拘捕一名詐騙集團的首腦，但長者們都不相信自己受騙，繼續在等待。

在北京奧林匹克公園的門口，這數天遊客比平時多數倍，當中很多都是上年紀的人士，但他們沒有興趣觀光，反而是三五成群，他們都從湖北、昆明等地千里迢迢來到，目的只是等。

這麼神秘，到底有甚麼秘密呢？可以騙到那麼多公公婆婆，只需要建立一個微信群，近日有人建立一個稱為「慈善富民」的群組，然後發佈信息，稱只要交10元手續費，就可以去北京的鳥巢參加一個慈善活動，拿5萬元現金善款。

公園周圍都貼滿告示，亦多了公安巡邏，北京市公安局已發了聲明，說明這是一個騙局，但來到的人仍然堅信不疑，不相信活動是騙人的。

公安部早數天已聯同各地執法部門，在天津等地搗破一個名為「慈善富民總部」的組織，拘捕了31人，懷疑他們在全國策劃今次行騙事件，但公安相信未來數天仍然會有受騙的長者來北京。

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