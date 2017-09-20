華裔老婦安老院被人推跌重傷不治 疑兇心智不正常（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】
兩個月前一名在安老院死亡的83歲華裔婦女，警方調查後發現她是被人殺害。
發生命案的現場位於東灣San Lorenzo市Kent Avenue，名為Kent Gardens的一間安老院，安老院有80多間公寓，其中約四成是華人居住。
阿拉米達（Alameda）縣警表示，7月16日傍晚7點15分，83歲華裔婦女Ru Feng，被發現倒臥在安老院的大廳地上，她當時清醒，但是無法回應，被送往醫院，兩天後不治去世。
認識死者的人都叫她胡太，搬來這裡住約有10年。
陶太太說：”這個人是不錯的，比較忠和、誠實、比較善良的一個老人家。”
警方表示，看到一名男子在安老院的停車場拍Feng的肩膀，意圖要問她問題，Feng因為不懂得英語，把男子的手掃開之後，按密碼進入安老院的大廳，男子之後將Feng推倒在地，導致她的頭部撞到地面。
警方表示，這名男子之後告訴一位住在那裡的居民有人倒臥在地。
警方調查後，8月7日在德州靠達拉斯的 Cedar Hill逮捕30歲的 Sean Wallace，他的母親告訴警方，Wallace沒有正常心智功能，但檢察官認為Wallace有分辯是非的能力，於是將他逮捕。
Wallace 已經引渡回灣區，將在週三提堂。
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