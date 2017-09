華裔老婦安老院被人推跌重傷不治 疑兇心智不正常（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

兩個月前一名在安老院死亡的83歲華裔婦女,警方調查後發現她是被人殺害。

發生命案的現場位於東灣San Lorenzo市Kent Avenue,名為Kent Gardens的一間安老院,安老院有80多間公寓,其中約四成是華人居住。

阿拉米達(Alameda)縣警表示,7月16日傍晚7點15分,83歲華裔婦女Ru Feng,被發現倒臥在安老院的大廳地上,她當時清醒,但是無法回應,被送往醫院,兩天後不治去世。

認識死者的人都叫她胡太,搬來這裡住約有10年。

陶太太說:”這個人是不錯的,比較忠和、誠實、比較善良的一個老人家。”

當局原本認為她是因為發生緊急狀況而跌在地面,調查人員後來從閉路電視畫面中,發現受害者是被人推倒在地。

警方表示,看到一名男子在安老院的停車場拍Feng的肩膀,意圖要問她問題,Feng因為不懂得英語,把男子的手掃開之後,按密碼進入安老院的大廳,男子之後將Feng推倒在地,導致她的頭部撞到地面。

警方表示,這名男子之後告訴一位住在那裡的居民有人倒臥在地。

警方調查後,8月7日在德州靠達拉斯的 Cedar Hill逮捕30歲的 Sean Wallace,他的母親告訴警方,Wallace沒有正常心智功能,但檢察官認為Wallace有分辯是非的能力,於是將他逮捕。

Wallace 已經引渡回灣區,將在週三提堂。

