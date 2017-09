舊金山華埠長者無故被打 打人者被指是華裔流浪漢

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山華埠週三發生一起街頭傷人案,一名長者走在路上,無端遭人毆打,當場血流如注,根據目擊者描述,打人的是一名年約40歲的華裔男子。

週三下午1點半左右,華埠天后廟街發生一起傷人案。

70多歲男長者黃永倫走在天后廟街,行經一家印刷廠前面時,在路上無緣無故遭到一名男子毆打,頓時血流如注,沾滿了襯衫。

路過的目擊者譚國亮向本台描述當時的情況:”我就見到一個老人給人打了,臉都腫了,流很多血,衣服都很多血,坐在這裡很痛苦,然後打了電話給警察,但是很久還沒來到,20分鐘才來到,打人的人已經跑掉。”

譚國亮指出,現場有人認出嫌犯是經常在華埠街頭流浪,年約40歲的無家可歸華裔男子。

譚國亮說:”聽附近的人說,他叫阿昌,是一個流浪漢,是一個癮君子,是吸毒的。”

譚國亮指出。警方和救護車20分鐘後才來到現場,嫌犯早已逃逸。

受害人黃永倫是寧陽會館的長老,就住在該會館物業的散房,他的眼睛明顯被打腫,從出血量不難看出嫌犯打人的力道有多大。

救護車隨後將黃永倫送往醫院救治,他沒有生命危險。

本身也住在華埠的譚國亮表示,認識嫌犯的稱,他幾個月前因為打傷人而入獄,剛剛獲釋,譚國亮希望警方能加強巡邏,確保華埠治安。

