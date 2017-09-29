舊金山華埠長者無故被打 打人者被指是華裔流浪漢

By

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山華埠週三發生一起街頭傷人案，一名長者走在路上，無端遭人毆打，當場血流如注，根據目擊者描述，打人的是一名年約40歲的華裔男子。

週三下午1點半左右，華埠天后廟街發生一起傷人案。

70多歲男長者黃永倫走在天后廟街，行經一家印刷廠前面時，在路上無緣無故遭到一名男子毆打，頓時血流如注，沾滿了襯衫。

路過的目擊者譚國亮向本台描述當時的情況：”我就見到一個老人給人打了，臉都腫了，流很多血，衣服都很多血，坐在這裡很痛苦，然後打了電話給警察，但是很久還沒來到，20分鐘才來到，打人的人已經跑掉。”

譚國亮指出，現場有人認出嫌犯是經常在華埠街頭流浪，年約40歲的無家可歸華裔男子。

譚國亮說：”聽附近的人說，他叫阿昌，是一個流浪漢，是一個癮君子，是吸毒的。”

譚國亮指出。警方和救護車20分鐘後才來到現場，嫌犯早已逃逸。

受害人黃永倫是寧陽會館的長老，就住在該會館物業的散房，他的眼睛明顯被打腫，從出血量不難看出嫌犯打人的力道有多大。

救護車隨後將黃永倫送往醫院救治，他沒有生命危險。

本身也住在華埠的譚國亮表示，認識嫌犯的稱，他幾個月前因為打傷人而入獄，剛剛獲釋，譚國亮希望警方能加強巡邏，確保華埠治安。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。