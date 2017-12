美國太空總署發現”八大行星”非太陽系獨有

By

【i-CABLE】

天上繁星有如恆河沙數,美國太空總署的開普勒望遠鏡的數據中,已發現了大量太陽系外的恆星,但還未發現的可能才是更多、更驚人,研究終於找來了好幫手,是Google的人工智能技術,系統發現原來8顆行星之多,並非我們太陽系的專利,另一恆星系統也可匹敵。

以往一貫「九大行星」的說法,隨著冥王星多年前被除名,便須改稱為「八大行星」,雖少了一顆行星,但我們的太陽系以往仍冠絕宇宙,至少在我們所認知的範圍是如此。

但坐井觀天,豈能盡窺穹蒼?從事科學研究更不能夜郎自大, AI 人工智能除了在棋盤上擊敗人類,探索宇宙亦令我們再開眼界, Google的AI亦證明了太陽系並非「宇宙最強」。

AI 根據2009年升空的開普勒望遠鏡,以往搜集得的數據,發現位於天龍座附近的恆星開普勒-90 ,原來還有第8顆行星,即開普勒-90i ,連同以往發現的7顆行星,成為能與太陽系匹敵的「八大行星」系統。

開普勒-90i 體積較地球大約三成,但與其中心恆星近很多,令表面溫度逾攝氏400度,相信難以發現生物。在另一個恆星系統, AI亦發現了第6顆行星開普勒-80g 。

開普勒望遠鏡執行任務4年之間,發現了約25,000個,可能是行星凌星,即在軌道上弓轉時,遮蔽恆星光芒時造成的光學訊號。

但要在這眾多訊號中找出真正的行星,便需要大量演算, AI 的深度學習能力正好代勞,讓系統的神經網絡從過往的發現中,學曉分辨真正的行星訊號,再於其他已知有行星的恆星系統中,找出漏網之魚。

