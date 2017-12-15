美國太空總署發現”八大行星”非太陽系獨有

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天上繁星有如恆河沙數，美國太空總署的開普勒望遠鏡的數據中，已發現了大量太陽系外的恆星，但還未發現的可能才是更多、更驚人，研究終於找來了好幫手，是Google的人工智能技術，系統發現原來8顆行星之多，並非我們太陽系的專利，另一恆星系統也可匹敵。

以往一貫「九大行星」的說法，隨著冥王星多年前被除名，便須改稱為「八大行星」，雖少了一顆行星，但我們的太陽系以往仍冠絕宇宙，至少在我們所認知的範圍是如此。

但坐井觀天，豈能盡窺穹蒼？從事科學研究更不能夜郎自大， AI 人工智能除了在棋盤上擊敗人類，探索宇宙亦令我們再開眼界， Google的AI亦證明了太陽系並非「宇宙最強」。

AI 根據2009年升空的開普勒望遠鏡，以往搜集得的數據，發現位於天龍座附近的恆星開普勒-90 ，原來還有第8顆行星，即開普勒-90i ，連同以往發現的7顆行星，成為能與太陽系匹敵的「八大行星」系統。

開普勒-90i 體積較地球大約三成，但與其中心恆星近很多，令表面溫度逾攝氏400度，相信難以發現生物。在另一個恆星系統， AI亦發現了第6顆行星開普勒-80g 。

開普勒望遠鏡執行任務4年之間，發現了約25,000個，可能是行星凌星，即在軌道上弓轉時，遮蔽恆星光芒時造成的光學訊號。

但要在這眾多訊號中找出真正的行星，便需要大量演算， AI 的深度學習能力正好代勞，讓系統的神經網絡從過往的發現中，學曉分辨真正的行星訊號，再於其他已知有行星的恆星系統中，找出漏網之魚。

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