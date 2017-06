By

南加州洛杉磯週日晚有一輛SUV多功能車失控撞入一家汽車旅館的游泳池中,造成8人受傷。

事發於晚上7時半左右,地點在San Pedro區的Vagabond Inn,司機駕車失控撞破一道磚牆,然後連人帶車墮進游泳池中。

肇事司機年約20餘歲,在事故中受傷,已送院治療,情況穩定,當局正在調查車禍是否涉及醉酒或服藥後駕駛。

事發時有多名兒童正在游泳池中,年約6至10歲,他們沒有嚴重受傷,已送院治療。

