澳門在颱風「天鴿」帶來的風災中,收到超過405宗事故報告,8人在意外中死亡,其中兩人被困在一個被水淹浸的地庫停車場內,搜救人員在凌晨才找到兩人的屍體。

在沙梨頭典雅灣,蛙人潛入地庫停車場搜索失蹤者,消防出動橡皮艇協助搜救,又用抽水機抽走積水,到凌晨發現兩名男子,當場證實死亡。

司警了解後相信兩人在星期三中午,打10號風球時,協助加固停車場水閘,水流突然很急,兩人被沖入地庫,有市民曾經幫手救人。

風暴期間,還有兩名糧油店東主在地牢浸死,另外一名70歲婆婆被困店內死亡,還有3人傷重不治,分別是澳門人、外勞及旅客。

