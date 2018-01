舊金山市長補選截止報名 市參事促重新任命代理市長（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山6月5日舉行的市長補選,在週二下午5時已經截止報名,選務局最終會確認8人成為市長候選人,同時在假期後首次復會的市參議會,亦會就會否重新任命代理市長一事作出討論。

自市長李孟賢逝世後,代理市長一職由市參議會主席London Breed同時兼任,很多媒體都很關注重新任命代理市長的問題,來到市參議會列席會議。

不過週二並未得到一個答案,只是有市參事提出需要就重新任命舉行公聽會,但是最終的日期仍然未定。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)週二在會議上提出,為了議會上的公平起見,避免出現利益衝突的情況,不希望有官員同時擔任市參事及市長,因此他提出,議會需要就重新任命代理市長進行對話。

佩斯金說:”雖然條例容許市參議會主席同時擔任市長,但我不認同,這兩個不同的市府職位由同一人長時間擔任。”

佩斯金表示,市民仍未就代理市長的問題發表意見,因此希望利用未來一星期去聆聽市民的聲音,所以他提出,在1月16日討論代理市長的事。

不過這個日期仍未落實,最終仍要等待秘書處的安排。

在會議上,亦有很多市民表示,希望市府任命一個全職市長,而且並不會參選6月的市長選舉,有市民說,希望市參事是百分百投入協助現在及未來所面對的挑戰,希望市參事會能任命一個代理市長,並不會參選6月份的補選。

另外,週二下午5時是市長補選的截止日期,一共有26人表態參選,不過當中只有8人在限期前交齊文件及費用,成為合資格的候選人。

被外界形容為進步派的市參事金貞妍(Jane Kim)是其中之一,她週二早上在支持者的陪同下,遞交參選市長的文件,正式成為6月份市長補選的候選人之一。

金貞妍表示,希望徹底改變舊金山的現狀。

金貞妍:”我認為在過去20年,市府領導層都是同一類人,坦白說,不是所有人都受惠,逼遷上升,減少興建可負擔房屋,無家可歸者人口增多,我們有很多事要做。”

除了金貞妍外,前州參議員Mark Leno、代理市長London Breed、前市參事Angela Alioto及華裔社工李愛晨等人也是市長補選的候選人。

最後名單上並沒有曾表明有意參選的{市府律師Dennis Herrera,不過這8人仍未是最終候選人名單,他們可以在本月底前決定會否繼續參選。

