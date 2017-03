By

【KTSF 陳令楠報導】

埃及前總統穆巴拉克在受拘禁6年後,於當地時間週五早上釋放。

現年88歲的穆巴拉克在埃及首都開羅的一間軍用醫院內拘禁,曾面對一系列侵犯人權、腐敗等指控。

2011年,阿拉伯之春橫掃中東及北非地區國家,統治埃及30年的時任總統穆巴拉克政權倒台並離職,兩個月後被當局拘捕。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。