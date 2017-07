埃及紅海渡假勝地洪加達,6名女遊客被人用刀襲擊,其中兩名德國女子死亡,4人受傷。

該班遊客當時洪加達的渡假酒店,被一名男子用刀襲擊,4名傷者分別來自捷克和亞美尼亞,面部、頸部及腳部受傷。警方將疑兇鎖進鐵籠帶走。

埃及內政部指,相信兇徒是附近的泳灘游泳到酒店範圍,發動襲擊,暫時未知兇徒身份及動機。

