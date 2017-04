By

【KTSF 崔凱橋報導】

極端組織伊斯蘭國承認先後在埃及北部兩座基督教教堂策動炸彈襲擊,造成至少44人死,逾百人傷,埃及總統塞西宣布全國進入緊急狀態3個月,調派軍隊加強各地重要基建保安。

棕枝主日是基督教其中一個重要節日,事發時教堂內約有1,000人。

首都開羅以北坦塔市一座基督教教堂週日早上舉行棕枝主日彌撒,爆炸過後,遍地血跡。

首宗爆炸後約3小時,第二大城市亞歷山大港一座基督教教堂外同遭襲擊。

極端組織伊斯蘭國承認策動兩宗襲擊,更聲言陸續有來。

