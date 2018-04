By

【KTSF】

東岸有雞蛋可能受沙門氏菌感染,美國食品及藥物管理局(FDA)宣布召回多達2億隻雞蛋。

FDA在聲明中表示,總部位於印第安納州的Rose Acre農場,有雞蛋可能感染了沙門氏菌,宣布自願召回近2.7億隻雞蛋。

這批雞蛋已經分別銷售到東岸9個州的餐廳和超市,加州的雞蛋則沒有受到感染。

目前FDA證實,東岸至少有22人因為進食了雞蛋而感染沙門氏菌。

沙門氏菌可能來自受污染的畜牧產品,感染者會出現發燒、腹瀉和噁心等症狀,嚴重可引致死亡。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。