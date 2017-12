李孟賢曾依法力爭保住華埠土地免遭侵佔 （視頻）

By

李孟賢早在1970年代後期就開始活躍於舊金山華埠,當時李孟賢作為一名民權律師,為保存歷史悠久的華埠免遭金融區入侵,與華裔社區聯手透過法律途徑,才保留了如今的華埠。

從位於舊金山Kearny街與Jackson街交界的 I Hotel 眺望對面的華埠,了解李孟賢的人都知道,能保留如今華埠的樣貌,與他1970至1980年代在亞洲法律聯誼會擔任民權律師息息相關。

位於華埠並服務華裔移民的華協中心代表,都對當年李孟賢透過法律途徑,力爭保留華埠土地免遭一街之隔的金融區入侵這段歷史記憶猶新。

華協中心副行政主任吳心維說,”確保這些法律爭戰可以保留散房建築,不讓銀行進駐華埠及拆除一樓的店鋪,還有不允許在華埠有辦公大樓,以確保保留華埠活力及空間給在這裡的人及小商業。”

目前位於Clay街與Kearny街交界的這棟高層銀行建築,1970年代是一棟公寓,裡面有22戶長者及低收入勞工階層居住,後來因為金融區擴張,建東銀行打算霸占公寓土地,公寓住客面臨逼遷,李孟賢於是挺身而出,成為這批租客的代表律師。

華協中心政策主任藤崗元說,”這是李孟賢早期的一宗訴訟,這就是李孟賢提出的代表租客的訴訟檔案,李孟賢的名字在這裡,李孟賢代表租客提訴,要求建一棟新屋以替代這棟。”

結果李孟賢勝訴,隨後80年代,華埠出台很多相關保護條例,包括散房及租客保護條例等,也令華埠不再受到城市開發的威脅。

藤崗元說,”因為李孟賢的這宗訴訟,他們保留了其它華埠住宅公寓,沒有人再拆除住宅公寓如果沒有替代新屋,因此保留了華埠大部分公寓單位。”

吳心維說,”李孟賢總是參與這些不同的法律訴訟,使得這些應保留的地方被保留,因為這些地方對舊金山和灣區亞裔和華裔都有特別意義。”

而李孟賢擔任市長後,仍繼續為保留華埠文化及商業不斷努力。已有百年歷史的華埠老字號三和餐廳也見證著華埠歷史與變遷,因為原址太老舊,不得不於2015年搬到目前新址。

新三和集團投資人之一李德志說,”李孟賢出台“華埠老字號”計劃,提供我們一點經濟援助,讓一些像這樣的華埠老舊商業建築改觀,我們需要投資錢修理和重建,雖然不容易,但有這些資助來自市府、社區及屋主,我們才能重新令華埠再有生機。”

華裔移民後代感謝李孟賢市長支持華埠商業,讓他們可以繼續父輩心願,為繁榮和振興華埠而努力。

李德志說,”老一代和新一代一起繼續為未來努力,這就是我們現在的華埠,我們這一代應在這裡重建和延續我們祖先和家庭所在的華埠。”

