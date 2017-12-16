李孟賢曾依法力爭保住華埠土地免遭侵佔 （視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

李孟賢早在1970年代後期就開始活躍於舊金山華埠，當時李孟賢作為一名民權律師，為保存歷史悠久的華埠免遭金融區入侵，與華裔社區聯手透過法律途徑，才保留了如今的華埠。

從位於舊金山Kearny街與Jackson街交界的 I Hotel 眺望對面的華埠，了解李孟賢的人都知道，能保留如今華埠的樣貌，與他1970至1980年代在亞洲法律聯誼會擔任民權律師息息相關。

位於華埠並服務華裔移民的華協中心代表，都對當年李孟賢透過法律途徑，力爭保留華埠土地免遭一街之隔的金融區入侵這段歷史記憶猶新。

華協中心副行政主任吳心維說，”確保這些法律爭戰可以保留散房建築，不讓銀行進駐華埠及拆除一樓的店鋪，還有不允許在華埠有辦公大樓，以確保保留華埠活力及空間給在這裡的人及小商業。”

目前位於Clay街與Kearny街交界的這棟高層銀行建築，1970年代是一棟公寓，裡面有22戶長者及低收入勞工階層居住，後來因為金融區擴張，建東銀行打算霸占公寓土地，公寓住客面臨逼遷，李孟賢於是挺身而出，成為這批租客的代表律師。

華協中心政策主任藤崗元說，”這是李孟賢早期的一宗訴訟，這就是李孟賢提出的代表租客的訴訟檔案，李孟賢的名字在這裡，李孟賢代表租客提訴，要求建一棟新屋以替代這棟。”

結果李孟賢勝訴，隨後80年代，華埠出台很多相關保護條例，包括散房及租客保護條例等，也令華埠不再受到城市開發的威脅。

藤崗元說，”因為李孟賢的這宗訴訟，他們保留了其它華埠住宅公寓，沒有人再拆除住宅公寓如果沒有替代新屋，因此保留了華埠大部分公寓單位。”

吳心維說，”李孟賢總是參與這些不同的法律訴訟，使得這些應保留的地方被保留，因為這些地方對舊金山和灣區亞裔和華裔都有特別意義。”

而李孟賢擔任市長後，仍繼續為保留華埠文化及商業不斷努力。已有百年歷史的華埠老字號三和餐廳也見證著華埠歷史與變遷，因為原址太老舊，不得不於2015年搬到目前新址。

新三和集團投資人之一李德志說，”李孟賢出台“華埠老字號”計劃，提供我們一點經濟援助，讓一些像這樣的華埠老舊商業建築改觀，我們需要投資錢修理和重建，雖然不容易，但有這些資助來自市府、社區及屋主，我們才能重新令華埠再有生機。”

華裔移民後代感謝李孟賢市長支持華埠商業，讓他們可以繼續父輩心願，為繁榮和振興華埠而努力。

李德志說，”老一代和新一代一起繼續為未來努力，這就是我們現在的華埠，我們這一代應在這裡重建和延續我們祖先和家庭所在的華埠。”

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