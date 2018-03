By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山一個由華人組成的團體”San Franciscans for Mayor Ed Lee”週一遞表,建議將Kearny街改以李孟賢市長命名,並開始收集簽名,將這項建議放在選票上。

入紙申請人陶陵生(Emma Tao)說:”李孟賢不只是華人的市長,是我們舊金山的市長,如果說將他改在花園角,他永遠在華埠,我覺得Kearny是最好,這條街是直接到華埠。”

將Kearny街改以李孟賢命名,最先由舊金山市長候選人Angela Alioto提出,她亦在背後支持這個計劃。

入紙申請人指,除了建議改街名外,亦有計劃打造一個李孟賢的雕像,然後放在華埠中,讓大家一同懷念舊金山首位華裔市長。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。