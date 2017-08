UPS槍擊案救援前線人員獲舊金山市長表揚（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市長李孟賢(Ed Lee)週四表揚有份在6月UPS倉庫槍擊案中,執行緊急救援行動等的前線人員。

李孟賢市長說:”我代表舊金山衷心感謝你們,感激你們的工作、參與,毫不猶豫出去救人,以及確保所有人安全。”

參與該次行動的包括舊金山市警局、消防局、加州公路巡警、舊金山加大警員等的前線人員。

其中一名參與行動的華裔前線人員Tom Chin,隸屬緊急行動管理部門,他在事發當日接獲舉報後,即時採取應變措施,安排救援行動。

Chin說:”這的確是我所見在市內出現的最大型事故之一,我們能鎮定應對,皆因有充分準備和訓練,我們全年都進行演習,應付各種類型的災難事故。”

Chin已工作了4年幾,是個混血兒,父親是台山人、母親是意大利人,另外一名華裔探員Sandy Lee隸屬舊金山加大,她當日接到通知後,馬上提供支援,確保逃出來的倉庫職員走到安全地方,她工作了6年,之前在紐約市警局工作過。

在今年6月14日,舊金山一間UPS貨倉內有一名華裔職員向多人開槍後自盡,事件一共有4人死亡。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。