UPS槍擊案救援前線人員獲舊金山市長表揚（視頻）

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【KTSF 郭柟報導】

舊金山市長李孟賢（Ed Lee）週四表揚有份在6月UPS倉庫槍擊案中，執行緊急救援行動等的前線人員。

李孟賢市長說：”我代表舊金山衷心感謝你們，感激你們的工作、參與，毫不猶豫出去救人，以及確保所有人安全。”

參與該次行動的包括舊金山市警局、消防局、加州公路巡警、舊金山加大警員等的前線人員。

其中一名參與行動的華裔前線人員Tom Chin，隸屬緊急行動管理部門，他在事發當日接獲舉報後，即時採取應變措施，安排救援行動。

Chin說：”這的確是我所見在市內出現的最大型事故之一，我們能鎮定應對，皆因有充分準備和訓練，我們全年都進行演習，應付各種類型的災難事故。”

Chin已工作了4年幾，是個混血兒，父親是台山人、母親是意大利人，另外一名華裔探員Sandy Lee隸屬舊金山加大，她當日接到通知後，馬上提供支援，確保逃出來的倉庫職員走到安全地方，她工作了6年，之前在紐約市警局工作過。

在今年6月14日，舊金山一間UPS貨倉內有一名華裔職員向多人開槍後自盡，事件一共有4人死亡。

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