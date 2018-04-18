舊金山大地震112週年紀念活動表揚已故市長李孟賢（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

週三是1906年舊金山大地震112週年紀念，除了悼念當年的死難者及前線救護人員外，今年的紀念活動亦特別向已故舊金山市長李孟賢致敬。

一如往年，大地震紀念日的前夕，市府官員、執法部門的代表、消防員及社區領袖等，會在舊金山市中心這間John’s Grill餐廳聚餐，因為這裡是大地震發生後，市內第一間開的餐廳，已經有110年歷史。

今年的紀念活動別具意義，因為會同時表揚已故市長李孟賢對舊金山的貢獻，大會送上一頂消防帽，向李孟賢致敬，更首次安排舞龍舞獅表演，歡迎代領人李孟賢遺孀林進敏。

活動籌辦人Lee Housekeeper說：”李孟賢去世當晚我在醫院，與李孟賢太太及代理市長布里德一起，我們當晚決定，在今天紀念他很合適，因為他與太太以前總是一起來，現在的紀念活動，已經沒有李孟賢了。”

主辦方指，李孟賢從1998年開始，就開始出席這個紀念活動，週三的儀式將會由太太林進敏代表出席。

林進敏向本台表示，仍然無法提及一切與李孟賢有關的事，一講就會哭，因此無辦法接受訪問。

這個位於Market街夾Kearny街叫做Lotta’s Fountain的飲水器，在18世紀留傳下來，對當年大地震的災民甚具意義。

根據紀錄顯示，這個飲水器在當年大地震後仍然完好無缺，這裏亦成為當時很多人的會合地點。

前市長布朗表示，這個飲水器在大地震後已經無再供水，後來在李孟賢擔任工務局局長期間恢復供水，成為一項社區設施。

布朗說：”這個飲水器有自己的歷史，但要恢復供水，需要下很多功夫，亦要用上很多工程理論，這是我不明白的，而且要用很多錢，我當時有錢，李孟賢及他的團隊就有技術。”

週三的紀念活動於清晨4時45分開始，會在飲水器旁邊舉行，屆時大會亦會擺放一個寫上李孟賢姓名的花圈，讓大家一起懷念他。

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