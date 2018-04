舊金山大地震112週年紀念活動表揚已故市長李孟賢（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

週三是1906年舊金山大地震112週年紀念,除了悼念當年的死難者及前線救護人員外,今年的紀念活動亦特別向已故舊金山市長李孟賢致敬。

一如往年,大地震紀念日的前夕,市府官員、執法部門的代表、消防員及社區領袖等,會在舊金山市中心這間John’s Grill餐廳聚餐,因為這裡是大地震發生後,市內第一間開的餐廳,已經有110年歷史。

今年的紀念活動別具意義,因為會同時表揚已故市長李孟賢對舊金山的貢獻,大會送上一頂消防帽,向李孟賢致敬,更首次安排舞龍舞獅表演,歡迎代領人李孟賢遺孀林進敏。

活動籌辦人Lee Housekeeper說:”李孟賢去世當晚我在醫院,與李孟賢太太及代理市長布里德一起,我們當晚決定,在今天紀念他很合適,因為他與太太以前總是一起來,現在的紀念活動,已經沒有李孟賢了。”

主辦方指,李孟賢從1998年開始,就開始出席這個紀念活動,週三的儀式將會由太太林進敏代表出席。

林進敏向本台表示,仍然無法提及一切與李孟賢有關的事,一講就會哭,因此無辦法接受訪問。

這個位於Market街夾Kearny街叫做Lotta’s Fountain的飲水器,在18世紀留傳下來,對當年大地震的災民甚具意義。

根據紀錄顯示,這個飲水器在當年大地震後仍然完好無缺,這裏亦成為當時很多人的會合地點。

前市長布朗表示,這個飲水器在大地震後已經無再供水,後來在李孟賢擔任工務局局長期間恢復供水,成為一項社區設施。

布朗說:”這個飲水器有自己的歷史,但要恢復供水,需要下很多功夫,亦要用上很多工程理論,這是我不明白的,而且要用很多錢,我當時有錢,李孟賢及他的團隊就有技術。”

週三的紀念活動於清晨4時45分開始,會在飲水器旁邊舉行,屆時大會亦會擺放一個寫上李孟賢姓名的花圈,讓大家一起懷念他。

