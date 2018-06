舊金山華埠組織籌拍紀錄片 紀念已故市長李孟賢（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

自前舊金山市長李孟賢逝世後,社會各界都想盡辦法來紀念他,位於華埠的華人歷史學會正籌備一部回顧李孟賢一生的紀錄片。

美國華人歷史學會正與灣區知名華裔製作人關振武(Rick Quan)合作,策劃一部主題為”人民市長李孟賢”的紀錄片。

李孟賢生於移民家庭,與父母及5名兄弟姊妹在西雅圖一個公屋長大,靠自己的努力,李孟賢獲得獎學金入讀大學,來到舊金山,由公務員做起,最終成為舊金山史上首位華裔市長。

美國華人歷史學會表示,李孟賢的奮鬥經歷,正正是移民社區的好榜樣。

美國華人歷史學會代理行政總監陳素琴(Jane Chin)說:”李孟賢的經歷很重要,他很謙虛,但同時有一顆服務舊金山,希望改善舊金山的心,這是大家都要知道,而且永不忘記。”

紀錄片製作人關振武早前剛剛去了西雅圖,訪問李孟賢的家人,他表示,李孟賢雖然因為擔任市長而廣為人知,但這次的紀錄片,更希望從他女兒、家人及朋友等的角度出發,展示李孟賢鮮為人知的一面。

關振武說:”我們想講述李孟賢如何變成市長,他的根,經歷什麼事令他成長,他的家庭,他是一個虔誠的教徒,是這些特別事造就了李孟賢。”

初步計劃紀錄片片長一小時,預計將於2018年10月至11月完成,會方在籌款網站GoFundMe上設立專頁,為拍攝這段片籌款,目標是5萬元。

想支持的市民亦可以寄支票至華人歷史學會,位於舊金山Clay街965號的辦公室,支票抬頭寫上”CHSA”。

GoFundMe網址:www.gofundme.com/mayoredlee

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。