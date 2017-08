By

【KTSF 劉瑩報導】

不知道你是否為下星期一即將到來的日蝕做好準備呢?如果沒有昂貴的裝備也不要緊,一些家裡已有的物品都可以助你觀看日蝕。

很多人都會選擇購買一種簡易太陽眼鏡去觀看日蝕,但如果你還沒有入貨,現在已經可能無法買到。

不過不要緊,家裡還有“法寶”可幫你觀看日蝕,例如把簸箕對準地面,當中數十個小孔就可以幫你一窺日食的狀況。

另外還可以自製工具,一張中間有洞的卡紙和一面鏡子,將卡紙放在鏡子上面,利用鏡子將太陽光反射到牆面上,同樣可以欣賞到日蝕的全貌。

專家表示,灣區的日蝕將從週一早上9點01分開始,日蝕最大面積預料在早上10點15分出現,屆時將有4分之3的太陽被遮蓋,而日蝕的結束時間為早上11點37分。

