東灣居民的水費,未來兩年有機會加價近兩成。

東灣水利局表示,由於乾旱期間,民眾響應當局的呼籲節省用水,令水利局的收入減少,因此計劃在未來兩年調高水費19%。

過去10年,東灣水利局已加價99%,如果今次加價獲得通過,將由本週三起實施,區內140萬用戶將受影響。

水利局表示,加水費的另一個原因是更換老舊的水管,和維修供水的基礎設施,污水處理廠亦需要進行升級。

水利局定週二下午1點15分在奧克蘭市的總部舉行公聽會。

