美國EB-5投資移民絕大多數都是中國投資人（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山和東灣奧克蘭市(屋崙)目前都有大型投資項目是由持有EB-5簽證的外國人投資,當中絕大多數都是來自中國的商家,而中國人為甚麼會有興趣到美國或世界其他地方投資呢?

專責美國投資移民項目的區域中心Golden Gate Global金門國際,目前在舊金山參與的兩個大型發展發項目,分別是舊金山碼頭新區(San Francisco Shipyard),以及Candlestick Point。

金門國際行政總裁方景儀說:”逾500家庭投資碼頭新區,這裡以往是空地,現在變成新社區,有住宅、公園、小朋友在遊樂園裡玩。”

方景儀說,這兩個項目的發展商是在美國信譽良好的萊納(Lennar)公司,兩項工程大約興建1.2萬間新住宅,超過330英畝的公園與空地,以及350萬平方英呎商業區,有辦公樓、餐廳和零售店,還包括一個工廠直銷中心。

方景儀說:”EB-5 投資者可以投資這種信譽可靠的項目,可對承建項目有信心,透過EB-5投資計劃,他們家人能獲取綠卡,乃是給社區帶來工作機會。”

方景儀透露,這兩個項目的投資者,95%都是中國人,此外奧克蘭市Jack London廣場北邊的Brooklyn Basin,以及首府沙加緬度市中心區振興計劃之一的NBA帝王隊球場重建項目,都是這類EB-5投資項目,主要投資者也都是中國人。

方景儀說,成功的投資項目不僅讓海外投資者有機會與家人一起移民美國,而且對繁榮美國經濟也大有好處,中國的投資者來自中國各省,超過40個城市,主要是科技業、汽車業、自然資源等各行業的創投企業家。

方景儀說:”非常有創業思維的一代中國人,也想讓子女接觸全球市場,接觸世界及享受父母在中國的成就,而不只是說搬來美國 ,還要做全球公民,投資此處的生意,再帶經驗知識回到中國,在那裡做生意或到其它國家。”

另外一批投資者是中國大企業的高管,以他們的背景及財力,有能力而且也願意將子女送往海外,尋求更好的發展機會,中國投資者除了參與大型城市發展計劃,也喜歡投資地產、酒店及餐飲業,擴展更多商機。

不過中國最近收緊人民幣淨流出政策,對EB-5申請者有一些影響。

方景儀說:”我們發現投資者必須更費時費力才轉匯出來,但仍有人對EB-5計劃有興趣,他們會花時間規劃。”

方景儀認為,政策調節在每個國家都屬正常,她相信中國政府重視中美經濟發展,會再逐步放寬限制,而美國這方面 ,過去4年涉嫌的EB-5欺詐案,金額超過10億美金,有國會議員正計劃修改現行EB-5計劃,包括提高投資門檻至100萬美元。

方景儀說:”有可能因為自1990年就沒改變過,很久沒有改變投資門檻,若計通漲都應有所上升,所以我覺得非常可能,現在有很多計劃在討論中,如何改進EB-5計劃,過去兩三年都在討論如何強化EB-5計劃,我認為我們正朝這方向走。”

