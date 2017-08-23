美國EB-5投資移民絕大多數都是中國投資人（視頻）

By

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山和東灣奧克蘭市（屋崙）目前都有大型投資項目是由持有EB-5簽證的外國人投資，當中絕大多數都是來自中國的商家，而中國人為甚麼會有興趣到美國或世界其他地方投資呢？

專責美國投資移民項目的區域中心Golden Gate Global金門國際，目前在舊金山參與的兩個大型發展發項目，分別是舊金山碼頭新區（San Francisco Shipyard），以及Candlestick Point。

金門國際行政總裁方景儀說：”逾500家庭投資碼頭新區，這裡以往是空地，現在變成新社區，有住宅、公園、小朋友在遊樂園裡玩。”

方景儀說，這兩個項目的發展商是在美國信譽良好的萊納（Lennar）公司，兩項工程大約興建1.2萬間新住宅，超過330英畝的公園與空地，以及350萬平方英呎商業區，有辦公樓、餐廳和零售店，還包括一個工廠直銷中心。

方景儀說：”EB-5 投資者可以投資這種信譽可靠的項目，可對承建項目有信心，透過EB-5投資計劃，他們家人能獲取綠卡，乃是給社區帶來工作機會。”

方景儀透露，這兩個項目的投資者，95%都是中國人，此外奧克蘭市Jack London廣場北邊的Brooklyn Basin，以及首府沙加緬度市中心區振興計劃之一的NBA帝王隊球場重建項目，都是這類EB-5投資項目，主要投資者也都是中國人。

方景儀說，成功的投資項目不僅讓海外投資者有機會與家人一起移民美國，而且對繁榮美國經濟也大有好處，中國的投資者來自中國各省，超過40個城市，主要是科技業、汽車業、自然資源等各行業的創投企業家。

方景儀說：”非常有創業思維的一代中國人，也想讓子女接觸全球市場，接觸世界及享受父母在中國的成就，而不只是說搬來美國 ，還要做全球公民，投資此處的生意，再帶經驗知識回到中國，在那裡做生意或到其它國家。”

另外一批投資者是中國大企業的高管，以他們的背景及財力，有能力而且也願意將子女送往海外，尋求更好的發展機會，中國投資者除了參與大型城市發展計劃，也喜歡投資地產、酒店及餐飲業，擴展更多商機。

不過中國最近收緊人民幣淨流出政策，對EB-5申請者有一些影響。

方景儀說：”我們發現投資者必須更費時費力才轉匯出來，但仍有人對EB-5計劃有興趣，他們會花時間規劃。”

方景儀認為，政策調節在每個國家都屬正常，她相信中國政府重視中美經濟發展，會再逐步放寬限制，而美國這方面 ，過去4年涉嫌的EB-5欺詐案，金額超過10億美金，有國會議員正計劃修改現行EB-5計劃，包括提高投資門檻至100萬美元。

方景儀說：”有可能因為自1990年就沒改變過，很久沒有改變投資門檻，若計通漲都應有所上升，所以我覺得非常可能，現在有很多計劃在討論中，如何改進EB-5計劃，過去兩三年都在討論如何強化EB-5計劃，我認為我們正朝這方向走。”

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。